22 July: il racconto di Utoya e l'avanzata della destra

Il regista Paul Greengrass sottolinea come la retorica di argomenti utilizzati da Anders Behring Breivik in tribunale, la visione mondiale che ha propagandato, oggi sarebbero dialoghi e dichiarazioni quasi normali in politica.

"Nessun politico populista in Europa o in America avrebbe problemi ad usare le parole di Breivik. Non le sue azioni, ma le sue parole - sostiene Greengrass - Non avrebbero alcun problema e questa storia spiega come è cambiata la politica. Le argomentazioni di Breivik sono ormai di uso comune".

Il film, targato Netflix e basato sul libro di Asne Seierstad, vuole però essere u inno alla democrazia, partendo dal modo in cui la Norvegia ha reagito alla strage di Utoya".

"Il cinema - secondo Greengrass - deve guardare con coraggio alla realtà così com'è e dove sta andando, e indicare anche come questa realtà si possa affrontare".