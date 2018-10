Tazzeka: dal Marocco alle cucine francesi

"Tazzeka è un film sull'immigrazione e non sui migranti che attraversano il mediterraneo e scappano dalle guerre", spiega il regista. "Volevo avere il protagonista di un paese che non è in guerra. Racconto la storia di un ragazzo che attraversa il mediterraneo per avere successo".

La vita di Elas cambia quando conosce la ribelle Salma che vive nella periferia parigina e porta lo scompihlo nel villaggio. il fascino di questta giovaner spinge Elias ad andare a cercare fortuna in Europa. Anche il regista è marocchino e racconta le esperienze di lavoretti mal pagati ed altre difficoltà, Il film è già uscito in Francia e presto lo sarà in Europa e in Marocco.