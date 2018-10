Budapest vuole annullare la riforma sui lavoratori distaccati

Sfida tra Ungheria e Commissione europea sulla riforma dei lavoratori distaccati. Il governo di Budapest intende far annullare in sede giudiziaria la riforma approvata a marzo dal Parlamento europeo, che introduce il principio per cui lo stesso lavoro deve essere remunerato allo stesso modo per tutti, lavoratori in loco e quelli che provengono da un altro stato membro per prestare servizio temporaneamente.