Migranti: Ispi, studio fa luce su utilità politiche deterrenza

Un rapporto dell'Ispi che fa un bilancio e che vuole imporre una riflessione sull'utilità delle politiche di deterrenza a quattro mesi dall'inizio della stretta sui salvataggi in mare, voluta dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini . La conclusione è la "riduzione relativamente modesta" degli sbarchi, che è coincisa "con un forte aumento del numero di morti e dispersi".

Numeri alla mano, la fase pre-calo degli sbarchi ha visto l'ingresso via mare in modo irregolare di 195.000 persone ovvero una media di 532 arrivate in modo irregolare al giorno. Numero drammaticamente sceso a 117 persone nel periodo Minniti, infine una media di 61 al giorno, durante le politiche di Salvini dal giugno 2018 al settembre di quest'anno.

Sul fronte dei morti e dispersi in mare il grafico elaborato da Ispi mostra chiaramente come si sia passati da una media di 3 morti al giorno nel periodo Minniti ad una di 8 da quando sono entrate in vigore le poltiche di Salvini.

L'ulteriore riduzione deli sbarchi del 48% in quest'ultimo periodo rispetto al precedente, durante il quale c'e' stata quasi parità tra arrivi e morti - non coincide con il numero dei decessi e dei dispersi che in questo caso invece risulta piu che radoppiato.

Uno studio chiaro che si legge, vuole far riflettere, si legge nel rapporto, sulla relazione che esiste tra costo e opportunità delle politiche pubbliche e che definisce "dubbia" l'utilità delle misure di deterrenza a fronte di una riduzione modesta degli sbarchi a cui ha corrisposto un aumento significativo dei morti in mare.