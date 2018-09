Male le borse dopo gli annunci del governo italiano

Giornata in territorio negativo per Piazza Affari. È questo il risultato dopo che nella notte il Governo ha approvato la manovra finanziaria che prevede un rapporto tra deficit e pil a quota 2,4%. Il FUZZI MIB registra cali pesanti, segnando la performance peggiore in Europa. L'annuncio della decisione del governo era stato dato in diretta Facebook da vicepremier Luigi Di Maio.

Anche lo spread sale in area 265 punti. Più caute le altre Borse europee, anche se la situazione italiana finisce per incoraggiare le vendite in tutti i listini del Vecchio Continente.

Del resto la manovra finanziaria dell'Esecutivo italiano dovrà essere vagliata dalla Commissione europea, che valuterà i documenti programmatici di bilancio per il 2019 di tutti gli Stati membri della zona euro, inclusa l'Italia, nelle settimane successive alla loro presentazione. Una cosa che deve avvenire entro il 15 ottobre. E comunque prima «della fine di novembre», come indicato da un portavoce dell'esecutivo comunitario. Il budget dell'esecutivo italiano però, è superiore di tre volte a quello del governo precedente.

Il 2019 movimenterà oltre 30 miliardi di euro, 10 dei quali saranno dedicati al reddito di cittadinanza, una delle promesse di cammpagna dei cinquestelle. 780 euro per oltre 6 milioni e mezzo di itlaiani in difficoltà, sotto o vicino la soglia di povertâ.

Sarà acnche possibile anticipare la pensione per molti italiani. una misura stimata in 7 miliardi di euro. . Altri 12,4 saranno dedicati a una riduzione dell'Iva. I bond italiani appaiono nel loro peggior momento dal 29 maggio. L'Italia in Europa ha il peggior debito pubblico subito dopo la Grecia.