Catalogna in piazza per l'indipendenza

Un fiocco giallo in tutta la Catalogna. Con il simbolo della protesta contro i «prigionieri politici», in carcere da mesi per il tentativo di far sorgere una repubblica, circa un milione" di separatisti hanno manifestato per le strade di Barcellona per la "festa nazionale" catalana, una cifra simile a quella del 2017.

Un anno dopo la dichiarazione unilaterale di indipendenza, le forze sovraniste sono tornate a farsi sentire. Da Madrid il premier Pedro Sanchez come gesto di distensione ha offerto al fronte indipendentista un referendum su un nuovo Statuto di autonomia - respinto però al mittente. Grandi assenti tutti i partiti unionisti, mentre la sindaca di Barcellona, Ada Colau, ha fatto sapere che "sarà impossibile recuperare la normalità" nella regione, con "l'assenza" dei dirigenti in prigione in attesa di giudizio.