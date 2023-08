Spagna, venti violenti e piogge torrenziali alle Baleari

Il litorale mediterraneo della Spagna, ed in particolare le isole turistiche dell'arcipelago delle Baleari, è stato spazzato nella giornata di domenica 27 agosto da venti violenti, accompagnati da ingenti precipitazioni. I fenomeni meteorologici hanno provocato il ferimento di alcune persone e alcuni danni materiali, nonché la cancellazione di numerosi voli.

Sono state registrate raffiche fino a 120 chilometri all'ora, e in alcuni casi trombe marine e grandine. Anche la Catalogna e la regione di Valencia sono state coinvolte. Il Consolato generale d'Italia a Barcellona ha fatto sapere di lavorare in coordinamento con la Farnesina per prestare assistenza agli italiani bloccati a Palma di Maiorca.