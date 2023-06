Sacchetti pieni di eroina, cannabis, metanfetamine e oppio sono stati bruciati dalle autorità birmane a ridosso del centro commerciale di Yangon, in un evento annuale coincidente con la Giornata internazionale contro l'abuso di droga e il traffico illecito.

Gli incendi pilotati hanno avuto luogo anche in altre parti del Paese, per un totale di 446 milioni di dollari di stupefacenti andati in fumo, secondo i funzionari della giunta.