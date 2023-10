Di Euronews Agenzie: AFP

Rolls-Royce ha dichiarato che sta costruendo un'azienda "adatta al futuro"

Rolls-Royce, la multinazionale britannica del settore aerospaziale e della difesa, ha annunciato che licenzierà fino a 2.500 persone nell'ambito di un piano per un'organizzazione più semplice e snella nella prossima fase della sua trasformazione pluriennale.

Un taglio netto che rappresenta quasi il 6% della sua forza lavoro globale di circa 42.000 persone.

I tagli di 2.000-2.500 posti di lavoro sono la "prossima fase della trasformazione pluriennale", ha dichiarato Rolls-Royce in un comunicato pubblicato martedì.

"Stiamo costruendo una nuova multinazionale Rolls-Royce in grado di affrontare il futuro", ha dichiarato l'amministratore delegato Tufan Erginbilgic, "il che significa un'organizzazione più snella ed efficiente, in grado di offrire risultati ai nostri clienti, partner e azionisti".

La ristrutturazione presentata martedì prevede di riunire i dipartimenti di ingegneria, tecnologia e sicurezza dell'azienda "in un unico team".

Rolls-Royce è tornata in utile nel 2021 dopo aver registrato un'enorme perdita l'anno precedente, quando ha sofferto pesantemente della pandemia di Covid e del suo colossale impatto sul settore dell'aviazione.

Il gruppo è poi caduto nuovamente in rosso nel 2022.

Nell'agosto di quest'anno, il produttore di motori ha pubblicato un utile netto (quota del gruppo) di 1,2 miliardi di sterline (1,38 miliardi di euro) per la prima metà dell'anno, rispetto a una perdita di 1,6 miliardi di sterline per lo stesso periodo dell'anno precedente, dovuta in particolare a una forte svalutazione dei contratti di cambio con l'impennata del dollaro.

Erginbilgic, che ha preso le redini di Rolls-Royce all'inizio del 2023, all'inizio dell'anno ha illustrato un ambizioso piano di trasformazione, che comprende una revisione strategica per dare priorità agli investimenti "verso le opportunità più redditizie".