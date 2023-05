Massiccio attacco russo nella notte tra sabato e domenica su Kiev, nell'anniversario della fondazione della capitale ucraina.

Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sono stati abbattuti 52 su 54 droni Shahed (senza pilota) di fabbricazione ucraina.

Gli attacchi su Kiev hanno provocato una vittima e diversi feriti.

"L'aereo che usiamo per abbattere in particolare i droni non è efficace come vorremmo. Se avessimo un F-16, ovviamente, con il suo potente radar e le sue armi, sarebbe in grado di svolgere i suoi compiti nel cielo il 100%", ha dichiarato il portavoce dell'Aeronautica militare ucraina Yuriy Ihnat.