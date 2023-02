Da pop star a stilista. Pharrell Williams sarà infatti il nuovo direttore creativo della linea maschile di Louis Vuitton. Il ruolo era stato ricoperto da Virgil Abloh fino alla sua morte, a novembre del 2021.

Nel 2003 ha cofondato il marchio di abbigliamento streetwear Billionaire Boys Club, ha collaborato con marchi come Moncler, Chanel e Adidas. La sua prima collezione per Louis Vuitton verrà presentata a giugno durante la fashion week maschile di Parigi.

Louis Vuitton, un marchio classico e di lusso, nel 2018 con la scelta di Abloh, aveva virato verso una tendenza streetwear per cercare di andare incontro ai gusti delle persone degli anni Ottanta e Novanta. Il cantante era legato ad Abloh da una lunga amicizia: dopo la sua morte ne parlò come di "un genio creativo gentile e generoso".

Dal primo febbraio inoltre Louis Vuitton ha un nuovo presidente e amministratore delegato, l’italiano Pietro Beccari, che era precedentemente alla guida di Dior.

Dalla musica al cinema fino alla moda

Pharrell Williams, 49 anni, nato a Virginia Beach, conquista il successo tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000, come membro del duo The Neptunes, insieme a Chad Hugo. Negli anni produce brani di successo mondiale per artisti come Jay-Z, Britney Spears, Snoop Dogg, Justin Timberlake, Kanye West, Madonna, Beyoncé e Gwen Stefani.

Candidato due volte all’Oscar – nel 2014 per la canzone Happy, colonna sonora di Cattivissimo Me, e nel 2017 per aver prodotto il film Hidden Figures – ha vinto 13 Grammy Awards.

Il suo è un nome già ben conosciuto anche nella moda: ha collaborato con il giapponese Nigo, oggi direttore creativo di Kenzo, e con Adidas, oltre a essere cofondatore delle linee di moda Billionaire Boys Club e Ice Cream Footwear, ispirate allo skateboarding. Nel 2020 ha lanciato la sua linea di skincare, Humanrace.