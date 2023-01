I tuffi di capodanno nel fiume Tevere non sono mancati a Roma. Seguendo la vera tradizione romana, quattro sommozzatori italiani si sono tuffati nel fiume che bagna la capitale italiana per dare il benvenuto al nuovo anno. Ci si lancia da Ponte Cavour che ha un'altezza di circa 15 metri. Uno dei sommozzatori era Maurizio Palmulli, 70 anni , che si è tuffato in acqua per il 35° anno consecutivo sotto lo sguardo di una folla di curiosi.

Nel lago di Berlino

Gli adepti del club di nuoto Berliner Seals hanno sfidato le fredde acque del lago Oranke (presso Berlino) per salutare il nuovo anno. Anche qui ci sono tanti veterani che hanno approfitato di una temperatura molto mite. L'acqua era a 6 gradi circa. La tradizione vuole che si entri in acqua con qualcosa di buffo addosso come se fosse carnevale. “È un momento molto divertente - ammette Ursula , 70 anni - Quando esci dall'acqua dopo aver nuotato, hai la sensazione che i tuoi ormoni della felicità circolino meglio. Sono nel club da tanti anni . Questo è il mio trentasettesimo anno e mi mancherebbe qualcosa se non potessi venire a nuotare una domenica così".

Nel gelido Mare del Nord

Migliaia di persone si sono tuffate il primo gennaio anche nel gelido Mare del Nord quello della città balneare olandese di Scheveningen. Il New Year's Dive, come è noto, è diventato un grande evento ed è sponsorizzato dall'azienda alimentare olandese Unox.