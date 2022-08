Inflazione o recessione?

Cos'è peggio, l'inflazione o la recessione? I venti di guerra che scuotono l'Europa spazzeranno l'economia anche in autunno. Ma è l'inflazione ovvero l'aumento progressivo del livello medio generale dei prezzi, o anche diminuzione progressiva del potere di acquisto il nemico pubblico da sconfiggere.

Per quel che riguarda l’andamento dei prezzi per fascia di prodotti il contributo più elevato è venuto, come previsto, dall’energia , seguita da cibo, beni come alcol e tabaccon, e servizi.

In agosto ha sfondato quota 9% anche se rallenta in Francia e Germania, per questo la BCE e diversi paesi europei sembrano preferire un rallentamento della produzione piuttosto che un nuovo crollo del valore della moneta e di conseguenza un aumento delle difficoltà dei cittadini.

Questa coincidenza di prezzi elevati e bassa crescita, definita stagflazione, lasciano alla Banca centrale europea solo scelte dolorose.

I dati sull'inflazione di mercoledì rafforzeranno le argomentazioni per un aumento eccezionale dei tassi da parte della BCE a 75 punti base. Le colombe a Francoforte cercheranno di limitare l'aumento a 50 punti.