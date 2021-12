L'agenzia europea delle forze dell'ordine (Europol) ha lanciato la sua campagna annuale "Most Wanted". Europol ha pubblicato un elenco di 62 latitanti sul proprio sito Web e sta cercando informazioni dal pubblico su dove si trovano. Tutti i fuggitivi elencati sono ricercati per reati gravi tra cui omicidio, traffico internazionale di droga e traffico di esseri umani.

I più ricercati della Spagna

Antonio Angles Martin è ricercato per reati di rapimento, stupro e omicidio in un caso che risale al 1992. Europol afferma che insieme al suo complice Miguel Ricart Tarrega ha prelevato tre autostoppiste nella sua auto, prendendole prigioniere prima di ucciderle. Quando i loro corpi sono stati trovati c'erano prove di stupro e tortura.

Il più ricercato di Francia

Sulla lista c'è Joël Soudron, un trafficante di droga. Europol afferma che ha guidato il traffico di cocaina tra il 2005 e il 2011, nascondendosi in Africa, dove è stato catturato e trasferito in Francia nel 2016 per scontare una condanna a sei anni. Era riuscito a fuggire nel 2018.

I più ricercati del Lussemburgo

Edinjo Pulti è ricercato per tentato omicidio in Lussemburgo. Secondo Europol, ha usato un coltello per pugnalare più volte due uomini. La vittima principale è stata colpita nella zona addominale e gravemente ferita. Secondo l'emittente locale RTL, è ricercato anche per traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi.

Le soffiate portano agli arresti

Nel 2020, la campagna annuale UE Most Wanted ha portato all'arresto di 5 dei latitanti elencati. Dall'inizio della campagna, nel 2016, sono stati arrestati 110 latitanti, 41 dei quali grazie a segnalazioni provenienti dal sito web.

"Al centro di questa campagna c'è la giustizia per le vittime", ha affermato in una dichiarazione il vicedirettore esecutivo delle operazioni di Europol, Jean-Philippe Lecouffe. Ha aggiunto che controllando il sito web, le persone potrebbero aiutare "a catturare un criminale a lungo termine e portarlo alla giustizia'.