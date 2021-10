Bob Marley rivive sul palco di un teatro londinese

Il mito e la leggenda di Bob Marley rivivono sul palcoscenico di un teatro londinese. "Get Up, Stand Up!" è il titolo del musical dedicato al cantautore e attivista giamaicano, interpretato dall'attore e drammaturgo britannico Arinze Kene. "Il messaggio di Bob era d'amore, era di accettazione e di quell'amore universale. Il suo messaggio è ancora molto importante oggi", dice l'attore.

La première del musical è andata in scena il primo ottobre al Lyric Theatre. Ed è stata accolta molto positivamente dal pubblico, che ha anche ballato sulle note della sua musica, come ci spiega l'attrice Gabrielle Brooks.

"Bob Marley era un attivista, naturalmente, ma il suo messaggio era anche un messaggio d'amore e di unità, di unione e di speranza. Per quanto lui cantasse canzoni ribelli, a volte vuoi solo ballare su quella musica, come ha fatto il nostro pubblico. Ed è stato davvero speciale".

Ci sono voluti sei anni per portare il musical dedicato all'icona del reggae a teatro e il Covid ha dato una mano ad allungare i tempi. "Get Up, Stand Up!" debutterà ufficialmente al Lyric Theatre di Londra il 20 ottobre.