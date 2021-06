La corte suprema europea afferma che l'eurocamera aveva il diritto di avviare un procedimento contro l'Ungheria per violazioni dello stato di diritto.

Il caso è stato portato avanti dal governo ungherese quasi tre anni fa, dopo che i deputati hanno votato per attivare - per la prima volta - la procedura nota come articolo 7, che viene utilizzata per determinare se uno Stato membro ha violato i valori fondanti dell'Unione.

Budapest sostiene che il voto in Parlamento non avrebbe dovuto essere conteggiato, a causa delle astensioni di alcuni deputati che non sono state prese in considerazione nella maggioranza dei due terzi necessaria per il voto. Ma la Corte di giustizia europea ha ora respinto questa lettura.

L'eurodeputato dei Verdi Daniel Freund afferma che la procedura dell'articolo 7 deve ora essere presa sul serio: "Ciò che dimostra è che il Consiglio deve portare avanti con urgenza la procedura perché da tre anni, su questa procedura contro l'Ungheria, non è successo nulla. E anche da parte della Commissione, la pressione è alta. Hanno un nuovo strumento dal 1 gennaio per proteggere lo stato di diritto, anche in Ungheria che non hanno utilizzato. Ed è giunto il momento che lo facciano".

In risposta alla sentenza, il ministro della Giustizia ungherese Judit Varga afferma che il suo paese è "pronto al dialogo sulle questioni relative allo stato di diritto", ma qualsiasi inseguimento contro il suo paese è una "caccia alle streghe politicamente motivata".

I ministri europei dovrebbero discutere le procedure dell'articolo 7 in corso contro l'Ungheria alla fine di questo mese.

Se alla fine si scoprisse che Budapest ha violato i valori fondanti dell'eurogruppo, ciò potrebbe portare alla sospensione del diritto di voto del paese nelle istituzioni europee.