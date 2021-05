Certificati vaccinali e minori. Come salvare l'estate 2021

Che ci crediate o no l'estate è dietro l'angolo.

Per assicurarsi che i viaggi estivi di massa non peggiorino nuovamente la situazione infettiva , l'UE ha deciso di coordinarsi emettendo tre tipi di certificati a partire dal 1 ° luglio: un certificato di vaccinazione, un certificato per un test negativo e un certificato di recupero.

Saranno tutti gratuiti per i cittadini dell'UE e sarà possibile averli in formato digitale o essere stampati su carta.

Quindi, è un documento di viaggio, come temono molte persone ancora non vaccinate?

Risponde Pedro Sánchez, Primo Ministro spagnolo: "Non stiamo parlando di un passaporto. Non stiamo parlando di un documento di viaggio. Non è un requisito per viaggiare. È un meccanismo. È uno strumento che faciliterà il movimento, così come l'arrivo e il transito. dei viaggiatori".

Tuttavia alcuni aspetti cruciali dell'attuazione rimangono nelle mani degli Stati membri.

Ad esempio i bambini che viaggiano con i genitori necessitano un test PCR negativo, anche se i loro genitori sono entrambi completamente vaccinati. Molti paesi hanno fissato l'età minima per i test a 6 anni, ma ci sono valori anomali. Il Portogallo vuole che i bambini in visita abbiano un risultato del test PCR negativo a partire dai 2 anni, mentre in Scozia l'età minima per il test è 11.

I bambini non possono ricevere vaccini, al momento, sotto i 16 anni. Ma dice Didier Reynders, Commissario europeo per la giustizia: "Ci sono molte decisioni da prendere per organizzare una vaccinazione dei giovani tra i 16 ei 18 anni in diversi Stati membri. Per il resto, cercheremo di aiutare ad avere test a prezzi accessibili. Quindi questo è il motivo per cui abbiamo messo sul tabella la prima idea sul test rapido anti-gen con una quantità enorme di test rapidi anti-gen a un costo accessibile, perché è meno di 5 euro un test del genere".

I test per bambini a 5 euro ciascuno non dovrebbero essere un pesante svuotamento del budget per le vacanze in famiglia.

Ora il certificato deve superare gli ultimi ostacoli legali.

Cosi'Juan Fernando Lopez Aguilar, relatore e presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni: "Si spera che venga adottato nella prima sessione plenaria di giugno, la settimana plenaria del 7 giugno, e che possa entrare in vigore, a condizione che gli Stati membri assicurino la rapida attuazione delle necessarie infrastruttureSperiamo che sia una buona notizia che farà la differenza quando si tratterà di parlare dell'estate del 2021 per non assomigliare all'incubo del 2020".

I certificati Covid dovrebbero facilitare i viaggi e non appesantirli di burocrazia inutile. E una volta che la crisi Covid sarà dichiarata ufficialmente finita, anche i certificati scompariranno e la libera circolazione in Europa tornerà alla normalità.