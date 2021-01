È scontro tra la Commissione UE e AstraZeneca

È una guerra di parole quella tra la Commissione europea e il gigante farmaceutico AstraZeneca, responsabile dei ritardi nelle consegne dei vaccini. L’esecutivo europeo chiede all'azienda di mantenere i suoi impegni e smentisce le voci che affermano che la casa farmaceutica abbia dato priorità al Regno Unito.

"Non essere in grado di garantire la produzione è contrario agli impegni presi. Rifiutiamo la logica di chi arriva primo meglio alloggia. Può funzionare per la macelleria di quartiere, ma non nel nostro contratto di acquisto - afferma Stella Kyriakides, Commissaria UE per la Salute. - Non esiste una clausola di priorità e non esiste nemmeno una gerarchia tra quattro stabilimenti di produzione denominati nel nostro contratto. Due sono nell'UE e due nel Regno Unito. Intendiamo difendere l'integrità dei nostri investimenti e il denaro dei contribuenti che abbiamo investito".

AstraZeneca ha affermato che il contratto prevedeva una clausa che imponeva all’azienda di fare del suo meglio piuttosto che un fermo impegno di fornitura.

Un punto che l'UE contesta. A causa di alcuni difetti nello stabilimento in Belgio, la Commissione ritiene che i vaccini dovrebbero essere ora dirottati dal Regno Unito, dove ha sede un altro stabilimento.

AstraZeneca ha affermato di non poter fornire un quarto del numero di dosi previste nei primi tre mesi di quest'anno

A Bruxelles gli eurodeputati chiedono trasparenza.

"La soluzione più semplice sarebbe pubblicare il contratto. Questa non è una pratica del tutto insolita. Guardate Israele: il contratto della Pfizer / BioNTech con Israele è stato pubblicato su Internet e possiamo vedere quali sono le condizioni. Penso che dovrebbe esser fatto anche in questo caso”, suggerisce Bernd Lange MEP, presedente della commissione per il commercio del Parlamento europeo.

Il vaccino AstraZeneca non è stato ancora approvato dall'EMA, anche se dovrebbe esserlo per venerdì. È certo però che questo scontro pubblico rischia di danneggiare la credibilità di entrambe le parti.