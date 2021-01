I Balcani sono a corto di vaccini e il premier albanese è furioso con l'Europa

In Albania sono iniziate questa settimana le prime vaccinazioni contro COVID-19.

Verranno vaccinati prima gli operatori sanitari più esposti ma quello che c'è da sapere è che le prime centinaia di dosi sono state donate da un Paese dell'UE che vuole restare anonimo. Dopo la Serbia, l'Albania è il secondo paese ad avviare la campagna di vaccini nei Balcani occidentali, una regione al confine con l'UE che sta lottando per ottenere ciò di cui ha bisogno per proteggere i suoi 20 milioni di abitanti.

Edi Rama, Primo Ministro dell'Albania, non usa mezzi termini per esprimere la sua delusione nei confronti dell'Unione europea.

"L'Unione Europea per il momento ha deciso di pensare solo a se stessa, è stata lasciata alla discrezionalità degli Stati Membri la possibilità di negoziare in via bilaterale la donazione di vaccini con i paesi extra europei".

Come molti altri paesi non UE, i Balcani occidentali hanno investito nell'agenzia globale per l'approvvigionamento di vaccini COVAX. Ma nessuno sa quando questa piattaforma inizierà a fornire le prime dosi.

Nonstante un paese dell'UE abbia donato i primi vaccini e l'UE abbia finanziato la dotazione di strutture mediche durante la pandemia, i sei paesi dei Balcani occidentali si sentono ancora abbandonati e lasciati indietro nella guerra contro il Covid-19.

"Un giorno Covax funzionerà - spera Rama-. Ma non sappiamo quando. E come abbiamo visto, i paesi hanno fatto a gara per accaparrarsi i vaccini secondo il principio: ognuno per se, dio per Tutti. Questo è ciò che ha fatto l'Unione europea, ed è un peccato. L'ho detto fin dal primo giorno: che non solo è moralmente e politicamente inaccettabile, ma è anche logicamente ingiustificato ".

Per l'eurodeputato rumeno Vlad Gheorghe, se da un lato l'UE si sta muovendo bene nel processo di protezione e distribuzione dei vaccini per i propri Stati membri, si dovrebbe fare di più per aiutare i paesi vicini e gli aspiranti membri dell'UE in questo momento difficile.

"Il modo in cui l'UE reagisce determinerà la maniera in cui verranno gestiti i rapporti con l'Albania o la Serbia per i prossimi 10 o forse 20 anni".

L'Albania ha promesso di donare una piccola parte di ciò che ha ricevuto al Kosovo la prossima settimana, prima di ottenere le sue 500mila dosi di Pfizer nella terza settimana di gennaio. Per quanto riguarda il resto dei Balcani occidentali e dei paesi extra UE, continuano ancora ad aspettare COVAX.