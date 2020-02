"Devise" punta sulle PMI digitali

Tecnologia, innovazione e collaborazione. Per José Manuel San Emeterio, Project Leader di Devise, le PMI digitali sono fondamentali per consentire la competitività di altre aziende simili. A capo del progetto dal 2018 José Manuel San Emeterio ci da la sua visione da "addetto ai lavori".

“Naturalmente il modello che stiamo seguendo con Devise è replicabile, abbiamo ora solo 9 regioni perché il progetto era limitato nelle risorse, ovvero in termini di tempo e budget. Ma questo può essere esteso ad altre zone, in realtà interagiamo anche con altri progetti simili o interessati all'argomento. E questa l'idea base. Devise può servire da esempio ad altre regioni per seguire questo processo e cercare di puntare sulla trasformazione digitale, che si traduce poi in una maggiore competitività delle aziende."

"Partecipare a un progetto come questo è davvero interessante, perché hai modo di conoscere culture molto diverse. E non sto solo parlando di cultura generale; ma anche cultura dell'imprenditoria, delle PMI. Quindi è molto incoraggiante vedere quanto possiamo essere diversi a livello europeo, ma essere anche molto simili quando si devono affrontare delle sfide, come quelle attuali."