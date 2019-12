Sanya: il paradiso tropicale in Cina, Tra business, sport e divertimento

Situata nell'estremo sud dell'isola cinese di Hainan, Sanya è il posto ideale per le vacanza, con le sue immense spiagge e il clima mite tutto l'anno. Ma è anche una destinazione in crescita per grandi eventi, conferenze ed esposizioni, con migliaia di nuovi visitatori in questo posto tropicale.

Sfarzo e glamour ... L'annuale Festival Internazionale del Film dell'Isola di Hainan, è un evento che attrae nomi famosi dalla Cina e da tutto il mondo. Simon West, regista britannico, ci ha raccontato che la sua prima volta qui. "Ho sentito parlare di questa bellissima isola per diversi anni e ho sempre voluto visitarla. Gli scouting di location di tutto il mondo sono sempre alla ricerca di posti meravigliosi da filmare e questa è un'isola fantastica. Sono davvero felice di essere venuto qui, anche se solo per il festival. Ma scommetto che ci tornerò per girarci un film.”

MARE, SOLE, EVENTI E BUSINESS

Sanya ospita anche altri tipi di eventi. Come questo. Uno spettacolo per promuovuore location per matrimoni, sofisticati e alla moda. Del resto i numerosi hotel di Sanya sono super attrezzati per ogni tipo di cerimonie.Dalle feste alle conferenze internazionali. Al Mangrove Tree Resort World Sanya Bay si è tenuto un congresso mondiale con rappresentanti da 28 Paesi. “Sono molto felice di essere qui. Oggi, Hainan, grazie al governo cinese, sta investendo molto per questo piccola isola, sta davvero facendo molto. Stiamo cercando nuove opportunità di business", ha sottolineato Xueshen Feng, Vicepresidente dell'Associazione francese Hainan.

Il Mangrove è il più grande Hotel-Resort di Sanya ... e guarda ad un futuro internazionale. Per Yong Su, Vice Direttore Generale, Dipartimento MICE, del Resort le grandi aziende internazionali hanno sempre più persone che viaggiamo e quindi aumenteremo i voli. Ora sarà più facile anche entrare nel Paese. I lavori nelle nostre strutture alberghiere e nelle spiagge sono terminati, il che attirerà ospiti internazionali. Credo che le società internazionali sceglieranno l’isola di Hainan e Sanya in futuro.

ASIAN BEACH GAMES: L'OPPORUNITA' DI CRESCITA

Accanto agli hotel, Sanya sta costruendo anche un nuovo centro per congressi ed esposizioni. La location dovrebbe essere pronta già nel 2020, e sicuramente soddisfarà tutte le esigenze in questo settore in crescita. Non solo business e affari. Anche gli eventi sportivi sono un punto di riferimento da non sottovalutare. Il personale di diverse aziende cinesi si è impegnato per un torneo sportivo, una prova per gli "Asian Beach Games" in programma a Sanya il prossimo novembre. Un evento che porterà 4.000 atleti di ogni specialità: dalla pallavolo al kite surf.

"Sarà un evento di successo, che animerà la città. Gli Asian Beach Games daranno un grande contributo al turismo culturale e sportivo di Sanya. Allo stesso tempo serviranno per costruire nuove infrastrutture, dando nuovi servizi alla città. Obiettivo: permettere a tutti di visitare una nuova Sanya", ha fatto notare Kaizhong Ye, Vice Segretario Generale del Governo Municipale di Sanya.

STAR MONDIALI DEL CALCIO PER PROMUOVERE SANYA

Tra i progetti anche un polo industriale e sportivo. E un nuovo stadio destinato alla cerimonia di chiusura dei Beach Games. Mentre gli atleti soggiorneranno nel villaggio adibito solo per loro. Tra gli sport più cool ci sarà il Teqball. Ambasciatore di questo sport, una delle star del calcio brasiliano Ronaldinho. Il calciatore è venuto qui a Sanya proprio per promuovere questa specialità. Si può colpire la palla con tutto il corpo tranne che non le mani. “Sono molto felice di essere qui, vorrei ringraziare tutti per il loro affetto. Il Teqball è uno sport nuovo ma che presto conquisterà il mondo ... È meraviglioso", ha dichiarato il campione.

Sanya è una città con grandi ambizioni quando si tratta di ospitare eventi e conferenze ... Sogni che si trasformano in realtà grazie a nuove strutture e investimenti di livello mondiale.