Gli appuntamenti della settimana iniziano da Amburgo, in Germania, dove il Deichtorhallen propone una mostra dedicata a quattro grandi maestri dell'arte visiva tedesca. Baselitz, Richter, Polke, e Kiefer: la loro opera giovanile, in un'epoca di grandi trasformazioni come gli anni 60, viene messa a confronto per la prima volta, fino al 5 gennaio.

La gioventù dei maestri francesi. Amburgo, Germania, fino al 5 gennaio Info: Deichtorhallen

Edimburgo accende il suo fascino con il Castello della Luce. Storie di eroi antichi, miti e leggende scozzesi proiettate sulle mura e la facciata del castello. Arte e tecnologia si incontrano in un'installazione che si può ammirare dal 17 al 22 dicembre.

Castello di luce. Scozia, 17-22 dicembre Info: Castello di Edimburgo

Il Teatro dell'Opera di Roma a dicembre presenta I vespri siciliani di Giuseppe Verdi. Sullo sfondo delle ribellione sull'isola contro il dominio di Carlo I, nel XIII Secolo, la storia di due amanti, Elena e Arrigo, che diventano vittime della rivalità fra i siciliani e gli occupanti francesi.

I vespri siciliani. Roma, 15, 17, 19 e 22 dicembre Info: Opera di Roma

L'installazione video di Jesse Jones, al Guggenheim di Bilbao, esplora il ruolo della stregoneria nella civiltà occidentale. L'artista irlandese utilizza questo espediente per una riflessione sul femminismo e la donna. L'interpretazione è dell'attrice Olwen Fouéré, anche lei irlandese. La storia è quella della caccia alle streghe condotta dall'inquisizione spagnola in territorio basco tra il sedicesimo e il diciassettesimo Secolo.

Tremble tremble. Bilbao, Spagna, fino al 1 marzo Info: Guggenheim

Charlie Chaplin, artista e ispirazione per gli artisti dell'avanguardia. Numerosi i ritratti illustri dell'attore firmati da Leger, Chagall, Man Ray, Calder e Dali. Una mostra li raccoglie a Nantes, in Francia fino al 3 di febbraio.

Charlie Chaplin nello sguardo dell'avanguardia. Francia, fino al 3 febbraio Info: Museo d'arte di Nantes