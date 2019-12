Un film d'animazione ucraino, finalizzazo a sensibilizzare l'opinione dei bambini creando in loro una coscienza ambientale.

Con questa prospettiva nasce PLASTIKWOOD, progetto ideato dal regista ucraino VLADI YUDI, in pratica una decorazione cinematografica fatta interamente di rifiuti in plastica per raccontare storie su problemi ambientali e inquinamento.

Il cartone animato evidenzia il problema dell'inquinamento da plastica: la produzione ha raccolto nelle aree verdi rifiuti riciclabili e non, creando il set per un horror intitolato 'Wrapped in Plastic'.

"Il modello - Hollywood dà alle persone l'illusione che il significato della vita sia tutto un lusso - dice il regista, VLADI YUDI - la vita delle celebrità, la ricchezza, e Plastikwood ironizza su questo: noi mostriamo che il risultato di questa mentalità, ottenuta da Hollywood, è un mucchio di spazzatura, è come se la spazzatura fosse ovunque".

"L'idea di Garbie è quella di vestirla con abiti diversi, avere molte macchine - ribadisce il regista - molte case, un sacco di cose, per me è il simbolo di uno stile di vita consumistico e i bambini imparano dai giocattoli, così abbiamo realizzato una storia che mostra loro la realtà, che svela questa mentalità".

Dopo la "prima" in un cinema di Kiev, "Wrapped in Plastic" viaggerà all'estero per festival cinematografici: il regista dice di avere in mente di raccontare la storia di Garbie anche in una serie di cartoni animati.

Egli stesso ha organizzato una raccolta fondi per raggiungerere il budget: per coloro i quali fossero interessati ad aiutare a finanziare il film, il posto giusto è "www.patreon.com/Plastikwood".