Sono 35 i pezzi in mostra, che rivelano la diversità della produzione della pittrice, insegnante e curatrice. Opere grafiche, fotografie, film e dipinti raccolti in oltre cinquant'anni di carriera. I riflettori sono tutti puntati sull'approccio concettuale giocoso, che l'artista mette nelle sue sperimentazioni, attraverso tutti i media.

Pierre Commoy e Gilles Blanchard, nella mostra parigina, espongono un centinaio dei loro ritratti più famosi, alcuni dei quali inediti. L'esposizione, concepita come un'installazione musicale e visiva, si concentra in particolare sullo speciale rapporto dei due fotografi con i musicisti del loro tempo.

Trasferiamoci a Parigi, alla Cité de la Musique (oggi Philharmonie de Paris), dove fino al prossimo 23 febbraio si possono ammirare gli scatti di Pierre et Gilles . I due fotografi francesi hanno ritratto diverse generazioni di celebrità: da Nina Hagen a Boy George, passando per Serge Gainsbourg e Madonna.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.