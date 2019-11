"Cronache dallo Spazio": una settimana di "EVA"

In questo nuovo episodio delle nostre "Cronache dallo Spazio" (titolo originale: "Space Chronicles"), l'astronauta italiano Luca Parmitano, corrispondente "spaziale" di Euronews ci racconta la sua nuova esperienza.

"Che settimana che ho passato!"

"Che settimana che ho passato per essere il Comandante della Stazione Spaziale Internazionale!"

"Le mie due fantastiche colleghe, Christina e Jessica, hanno fatto la storia eseguendo per la prima volta un EVA (attività extra veicolare) di emergenza con un equipaggio tutto al femminile. In pochi giorni io e i miei colleghi abbiamo ricevuto istruzioni da terra su come eseguire un EVA non pianificato".

"Drew era la guida principale, io ero l'assistente. Jessica e Christina erano gli EV, andando fuori, e io ero l'operatore numero 1 per il braccio robotico. Una nuova esperienza anche per me, spostando Christina con il braccio da una parte all'altro della Stazione Spaziale".

"Grande scienza, tecnologia ed esplorazione"

"Un ruolo molto delicato per tutti noi, quindi siamo molto felici e soddisfatti che tutto sia andato bene, la Stazione Spaziale è tornata in una buona configurazione, e siamo pronti a continuare ad andare avanti per Mission Beyond, Expedition 61, la grande scienza, tecnologia ed esplorazione che ci aspetta".

Dalla Stazione Spaziale Internazionale, questo è tutto.

Sono Luca Parmitano, il vostro corrispondente spaziale".

In collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (ESA)

- Tutti gli episodi di "Space Chronicles"