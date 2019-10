SANYA (CINA) - Qui siamo nella "Longevity Valley", quindi avete tutto il tempo per scoprire quanto di bello - e infinito - esiste a Sanya.

Sulla punta meridionale dell'isola cinese di Hainan (Il nome deriva da 海 hǎi, "mare" e 南 nán, "sud", e significa "sud del mare"), Sanya è un Paradiso tropicale, ma si sta inserendo anche nella mappa turistica mondiale della salute e del benessere.

Il giornalista di Euronews, Damon Embling, per una nuova puntata di "Discover Sanya", ci conduce fin laggù, in questa isola conosciuta come le "Hawaii cinesi", per scoprire i metodi più tradizionali per rimettere in salute e, magari, vivere 100 anni!

"Con i suoi bellissimi paesaggi, le sorgenti termali e la medicina tradizionale, è un rifugio tropicale per i visitatori che sognano persino di ringiovanire".

Un Paradiso tropicale per...centenari!

L'isola di Hainan ha una lunga tradizione. Molti di coloro che vivono qui hanno già visto scoccare sul loro orologio il secolo di vita.

Qual è il segreto?

La Nanshan Cultural Scenic Area potrebbe fornirci la risposta.

Quest'area è conosciuta come la "Longevity Valley".

- Damon Embling, Euronews:

"Perch`è questa valle è sinonimo di lunga vita?"

Nan Jiang. Sales Manager Nanshan Cultural Scenic Area:

"Perché la valle è a forma di tartaruga e la tartaruga, nella storia cinese, rappresenta la lunga vita".

Eccola, la tartaruga della longevità...

- Damon Embling, Euronews:

"Quale pensi sia il segreto di una lunga vita?"

Nan Jiang. Sales Manager Nanshan Cultural Scenic Area:

"Penso che ci siano forse due ragioni, la prima è l'ambiente, le persone in un ambiente migliore vivranno più a lungo. E il secondo, forse, le loro sane abitudini alimentari, mangiano cibo vegetariano invece di cibi troppo proteici".

Tutti vogliono fare l'agopuntura tradizionale cinese

In cerca di una vita sana e felice, molti turisti vengono a Sanya per trattamenti di medicina tradizionale cinese. Alla ricerca di alternative per curare dolori e malanni.

Un terzo dei pazienti visitati ogni giorno da questa clinica provengono da oltreoceano.

Missione agopuntura.

Lina Bezyazyazykova, che viene dalla Moldavia, è una di questi pazienti.

La seguo mentre fa il suo trattamento.

Lina ha la spondilosi cervicale, che colpisce le articolazioni e i dischi del collo.. È venuta qui per l'agopuntura, per aiutare ad alleviare il mal di testa e il mal di schiena.

"Ci sono molte terapie esterne e metodi di trattamento, ora stiamo usando solo l'agopuntura. Abbiamo anche compressioni calde e fangoterapia, sono soltanto alcuni dei nostri metodi di medicina tradizionale cinese. Ma l'agopuntura è l'approccio migliore...

È qualcosa che è riconosciuto anche da molti europei". Sa Ren Sanya Traditional Chinese Medicine Retreat Center

- Damon Embling, Euronews:

"Allora, com'è andata con l'agopuntura?"

Lina Bezyazyazykova, paziente:

"Sono molto contenta di essere venuto qui. I medici sono molto professionali. Ci sono simpatici interpreti, non ho alcun problema di comunicazione. Mi sento molto bene ora, sto facendo la sesta seduta. Non prendo più pastiglie e mi sento molto bene".

Il Tai Chi, per lo zen interiore

I visitatori di Sanya sono attratti anche dal Tai Chi.

Sono movimenti dolci - tratti da antiche tradizioni cinesi - fatti apposti per aiutarci a trovare il nostro zen interiore.

Questo gruppo è guidato da madre e figlio, Xinhong Guo e Tengfei Shen.

"Il Tai Chi può regolare l'equilibrio mentale e fisiologico, aiutando l'energia e il flusso sanguigno, il corpo ne ottiene notevoli benefici. Ho molti studenti stranieri che vengono a imparare il Tai Chi qui a Sanya. Hanno corpi non in forma, pressione alta, malattie cardiache o problemi alla schiena. Dopo un periodo di Tai Chi, tornano ad uno stato di completa salute", spiega Xinhong Guo, istruttrice di Tai Chi.

La meraviglia fumante delle terme

Le sorgenti termali sono un'altra grande attrazione a Sanya, le terme fanno benissimo alla salute. Sono stati creati resort di lusso, con autentiche meraviglie fumanti...

"Qui si trova in una foresta pluviale tropicale. E per le sue sorgenti calde, è molto famosa... Chi viene sa che la sorgente termale fa davvero bene alla salute e alla forma fisica....", dice Doris Diao, assistente marketing e comunicazione, DoubleTree Resort by Hilton.

"Ricarichiamo le batterie!"

Damon Embling è entusiasta, probabilmente ha approfittato anche di lui dei trattamenti tradizionali cinesi.

Ci saluta così: "Se state cercando di rilassarvi e ricaricare le batterie, Sanya è il luogo ideale per ritrovare il proprio zen interiore".

