Le nomination dei film europei di animazione

La European Film Academy ha annunciato le nomination per la categoria Film d’animazione europeo 2019: Buñuel in The Labyrinth of The Turtles (Spagna, Paesi Bassi) di Salvador Simó.

Il primo titolo narra la storia di Luis Buñuel nella sua esperienua parigina. Il regista surrealista che non riusciva a finanziare le sue opere deve tutto a un amico che vince la lotteria e può sostenere l'opera del cineasta.

Surreale anche ho perso il mio corpo (Francia) di Jérémy Clapin. Una mano amputata dal resto del corpo che attraversa la città alla ricerca del resto di sé. Un viaggio anche nei ricordi di questo stravagante io narrante.,

Altro film, ma animalista è Marona's Fantastic Tale (Francia, Romania, Belgio) di Anca Damian. Dopo un incidente un cagnolino ricorda i diversi padroni avuti e il loro amore incondizionato verso di loro attraverso di un cucciolo di cane. Umna storia di affetti e tradimenti.

Altro film nominato Le rondini di Kabul (Francia, Lussemburgo, Svizzera) di Zabou Breitman & Éléa Gobbé-Mévellec. Una storia sull'Afghanistan in mano ai talebani.

I film nominati saranno ora sottoposti agli oltre 3600 membri dell’EFA che decreteranno il vincitore che sarà annunciato nel corso della cerimonia di premiazione sabato 7 dicembre a Berlino.