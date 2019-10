I 40 anni ben portati di "Love will tear us apart"

Era il 16 ottobre di 40 anni fa quando per la prima volta "Love will tear us apart" dei Joy division venne suonata live in un locale di Bruxelles per poi non finire più di far ballare intere sale da concerto ad ogni latitudine.

In occasione dei 40 anni del brano Francisco Marques di euronews ne ha parlato con colui che ne inventò l'indimenticabile tema iniziale, l'allora bassista dei Joy Division Peter Hook, ovviamente orgoglioso del suo riff.

"Love will tear us apart è stato scritto in due sessioni, in tre ore. Ian andò a casa tra le due, scrisse delle parole, tornò indietro e pouf, fatto", racconta Hook.

Nel testo emergono i problemi matrimoniali del front man dei Joy division Ian Curtis, poi morto suicida.

Non un caso che il brano fu eseguito a Bruxelles: "Annic Honoré, che era la fidanzata di Ian Curtis, era di Bruxelles - racconta Hook - È stato il primo posto all'estero in cui abbiamo suonato. Era nel Plan K. Suppongo sia abbastanza ironico con quello che sta succedendo adesso con la brexit. Ho passato tutta la vita a cercare di entrare nell'UE e ora ne sono stato tirato fuori contro la mia volontà (...) Il brano - continua Hook - catturò lo spirito del tempo e fortunatamente è ancora attuale, d'altronde come esseri umani, l'amore ci distruggerà sempre."