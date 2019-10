Proprietà Intellettuale: la chiave del successo per le aziende

È una delle più grandi paure di un imprenditore: vedersi rubare e copiare la sua brillante idea. Ecco perché è fondamentale proteggere la Proprietà Intellettuale, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, è fondamentale per il successo.

LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E IL SUCCESSO DI UN'IMPRESA

L'Internet of Things: un mondo in cui dispositivi, e tutto un insieme di tecnologie sono tutti collegati al Web, in modo che possano comunicare con noi e con gli altri. Syswin Solutions, società con sede a Bucarest in Romania, è specializzata in materia di tecnologia intelligente. Un punto di riferimento per le PMI che vogliono proteggere il proprio IP, grazie anche agli aiuti dell'Unione europea.

Razvan Ungurelu, Syswin Solutions, General Project Manager dell'azienda ci ha fatto notare che brevettare i loro prodotti, ha permesso di autenticare la loro esclusività nel mercato rumeno. Questo ha portato a un aumento dei ricavi dell'azienda, in quanto ha garantito ai clienti una garanzia in termini di qualità e unicità.

“Sysagria” è uno dei prodotti dell'azienda. Il sistema monitora le colture, fornendo dati in tempo reale su meteo, approvvigionamento idrico e suolo. Per rendere il prodotto adatto a tutti, Syswin Solutions si è messa in contatto con l'Helpdesk IP europeo. Ora offre assistenza e consulenza gratuite agli imprenditori. Aiuta ad espandere un'azienda a livello internazionale, a comprendere i mercati esteri e ad entrare a farne parte.

HELPDESK EUROPEO

Le imprese, in particolare le piccole aziende, che tutelano la loro proprietà intellettuale, hanno entrate superiori del 30%. Nonostante questo, solo il 9% delle PMI in Europa tutela la sua proprietà intellettuale.

Secondo il Professor Alexandru Marin, Ambasciatore europeo dell'Helpdesk IP in sostanza, le PMI, spesso, considerano la protezione della proprietà intellettuale come un costo, non come un investimento. E poi, per quanto riguarda le attività intellettuali, non capiscono davvero che brevettare non è l'unico modo per proteggere, ma esiste anche il copyright, o la protezione dei marchi che è fondamentale.

Il Professor Alexandru Marin è Ambasciatore dell'Helpdesk europeo sulla proprietà intellettuale. Si tratta di un servizio gratuito che supporta e fornisce consulenza alle PMI europee su come proteggere il proprio IP.

Perché è importante per le aziende, in particolare quelle piccole, gestire correttamente il proprio portafoglio IP?

Prof. Alexandru Marin: "È importante per tutte le aziende e le organizzazioni gestire la propria capacità di aumentare la qualità, l'integrità e la competitività del mercato".

Le società proteggono il loro IP più competitivo?

"Se una società ci tiene al proprio IP, può essere più competitivo. Quindi la connessione tra protezione della “Proprietà Intellettuale” e il fatto di essere competitivi, è uno degli aspetti più importanti da seguire. Questo comporta dei costi, ma dovremmo anche considerare l'importanza dell'investimento.”

Le aziende come possono proteggere i propri IP?

"Prima di tutto c'è un “Help desk europeo” (l'help desk IP). Qui si trovano tutta una rete di persone specializzate. Io ne faccio parte. In Romania abbiamo tre ambasciatori, che coprono più o meno a livello regionale , le tre principali regioni importanti del Paese. Per questo possiamo essere vicini alle aziende per fornire servizi alle PMI, in particolare per aumentare le loro conoscenze sulla protezione della PI e sulla capitalizzazione.”

NUMERI SULLA PROPRIETA' INTELLETTUALE E LE PMI

- Solo il 9% delle PMI dell'UE utilizza la proprietà intellettuale, rispetto al 40% delle grandi aziende. Questo perché non hanno esperienza o la protezione del loro IP è troppo costoso.

- “L'Helpdesk IP europeo”aiuta le aziende a gestire e sfruttare la proprietà intellettuale. Offre supporto gratuito a progetti di ricerca finanziati dall'UE e alle PMI dell'UE coinvolte in accordi di partenariato transnazionale.

- Tre helpdesk IP specializzati supportano le PMI europee in Cina, nel sud-est asiatico e in America Latina.

LINK UTILI

Helpdesk IP europeo: http://www.iprhelpdesk.eu/

European IP Helpdesk Ambassador: https://www.iprhelpdesk.eu/ambassadorsteam