The Brief from Brussels: Jordan Bardella nuova stella dell'estrema destra francese

Nuovi volti per l'estrema destra francese al Parlamento europeo.

Il ventitreenne Jordan Bardella, della periferia di Parigi, ha guidato con successo la campagna elettorale del Raggruppamento Nazionale, il partito di Marine le Pen. Ma dice di non amare le etichette.

"Ho dei problemi con il termine estrema destra solitamente utilizzato dall'opposizione, i partiti che sono al nostro fianco sono i partiti sovranisti, sono persone che sono state elette in modo democratico dal popolo".

Bardella è entrato nell'allora Fronte Nazionale a soli 16 anni.

Nelle elezioni di maggio hanno battuto La Republique en Marche del presidente Macron per il secondo posto in Francia.

E ora hanno creato un nuovo gruppo politico al Parlamento europeo - Idendità e Democrazia - che non si è alzata alla cerimonia di apertura ufficiale del Parlamento.

La fazione anti-UE è determinata a spostare il potere da Bruxelles alle capitali nazionali dell'Unione.

"In effetti, oggi ci sono sempre più persone in Francia e in generale in Europa che mettono in dubbio il funzionamento dell'Unione europea, quindi l'Unione Europea... molti si chiedono che senso ha? molti sanno che non è grado di proteggerli."

Jordan Bardella assumerà il ruolo di Marine le Pen nel Parlamento europeo, dicono di voler difendere i francesi "dimenticati" dalla Repubblica.