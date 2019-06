L'Avana: 500 anni di storia con lo sguardo rivolto al futuro

L'Avana celebra 500 anni di storia guardando al futuro. Mezzo millennio di incroci di culture, etnie e religioni che ha lasciato un segno indelebile sul suo popolo e sulla sua arte.

E per arte si intende, naturalmente, anche performance e spettacolo. Il Gran Teatro porta orgogliosamente il nome di Alicia Alonso, ballerina di fama mondiale e direttrice del Cuban National Ballet che ha fatto conoscere la danza cubana al resto del mondo. Il coreografo Alberto Méndez commenta: "Qui il balletto riempie i teatri, il pubblico risponde molto positivamente al balletto perché per molti anni abbiamo avuto spettacoli nuovi e nuovi ballerini. I ballerini cambiano in continuazione. Siamo in questa fase di rinnovamento ormai da una sessantina d'anni".

E qui sono cresciuti ballerini che si sono poi fatti strada all'estero.

Ma per ballare non mancano le occasioni all'Avana. Basta seguire le musiche cubane che si diffondono per le vie e le piazze di una città che non smette di stupire.