Il ritorno di Spider-Man

L’Uomo Ragno è tornato. Grande successo a Los Angeles per l’anteprima mondiale del nuovo "Spider-Man Far from home.”

Il mitico eroe deve ancora una volta salvare il mondo - mentre è in gita in Europa – da un attacco e da creature mostruose. Nei panni di Spider-man l’attore britannico Tom Holland: "È strano, mi sento ancora come il ragazzo del quartiere, è una sensazione strana, faccio questo lavoro ormai da tempo e i fans sono sempre entusiasti dei nostri film, e io sono super felice di poter condivere queste emozioni con loro. Quindi non vedo l'ora di leggere le critiche e di sapere quello che la gente pensa di questa nuova pellicola.”

Nei panni del reclutatore di Spider-Man lo strepitoso Samuel L. Jackson: "Tom Holland è un'incredibile concentrato di energia, incarna tutto ciò che sono i giovani d’oggi: il suo entusiasmo è immenso, la sua sincerità è reale, il suo desiderio di essere giovane e di non sapere che la sua missione è proprio quella di salvare il mondo è autentico. E’ quasi infantile.”

New entry, nei panni di Mysterio, il cattivo che poi si rivela un alleato di Spider-Man l’attore americano Jake Gyllenhaal: "Penso che la Marvel Universe sia un mondo davvero interessante, dove ci lavorano molti registi straordinari che realizzano film. Lo stesso si può dire degli artisti e degli attori che sono strepitosi.”

Spider-Man: Far From Home, diretto da Jon Watts, chiuderà la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, e in questa calda estate sarà nelle sale di tutto il mondo.