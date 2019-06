La fashion week di Dakar, protagonisti stilisti africani

È diventato un evento imperdibile per stilisti e amanti della moda. La scorsa settimana si è tenuta la diciassettesima edizione della Dakar Fashion Week, con le ultime tendenze della moda africana.

Una delle collezioni più popolari è stata quella Moyo By Bibi, un marchio di accessori artigianali di lusso ispirati alla cultura e alle tradizioni del Kenya.

L'altro must-have è Adama Ndiaye, che ha fondato il marchio Adama Paris. Nata a Kinshasa, è diventata una delle stiliste africane più famose e una delle donne più potenti del continente. È lei che ha inventato la Dakar Fashion Week 17 anni fa.

Nel pubblico c'era anche l'attrice spagnola Rossy De Palma, musa di Pedro Almodovar, ha coperto le sfilate per Vogue Spagna".

Anche la collezione del designer congolese Lupita Swaga ha fatto scalpore con il suo stile afro-futurista.

In totale 28 stilisti hanno presentato le loro novità durante la settimana della moda di Dakar. Un evento importante per chi vuole farsi un nome nel settore della moda, che nel continente africano è in rapida crescita.