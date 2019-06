Il circo rom in cerca di ingaggi

Alexandre et Délia Romanes hanno fondato questo circo più di 20 anni fa - dicono di essere l'unico circo zingaro del mondo, si sono esibiti ovunque e hanno rappresentato la Francia allo Shanghai World Expo nel 2010, e al Forum universale delle culture del mondo di BArcellona nel 2004.

Da anni ormai il loro campo invernale è instalato in un elegante quartiere di PArigi. A fine maggio, di solito, inizia la tournèè, ma da alcuni anni a questa parte le cose non vanno piu' come prima....

"In questo momento la nostra difficoltà è trovare ingaggi nelle città - spiega Alexandre - per un circo che si chiama Cirque Romanès, un circo rom, penso e ne sono convinto, che il problema stia nella parola Roma, ci fa restare bloccati".

Già in passato l'accampamento del circo è stato oggetto di attacchi: finestrini rotti e circuiti elettrici distrutti. Il circo Romanès aspetta ancora il permesso per iniziare la tournèè francese, guest star dello spettacolo Karime Amaya, nipote di Carmen, una delle piu' grandi interpreti di flmenco di sempre.