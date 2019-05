Il ritorno di mostri e supereroi

Dopo il successo del primo Godzilla del 2014, e atteso dai fans di tutto il mondo è uscito anche nelle sale italiane il sequel. E ai botteghini è già un successo di incassi.

"Godzilla 2 – King of Monsters", prodotto dalla Warner, è il nuovo adattamento per il celebre gigante nato in Giappone e diretto dal regista Michael Dougherty. Qui il pubblico ritroverà alcuni tra i più leggendari tra i mostri lanciati dalla saga.

"Sono cresciuto con quei personaggi, racconta il regista. Mi sono sempre sentito un po’ come il migliore amico di Godzilla fin da quando da ero un ragazzino. Spesso da piccolo disegnavo quella sorta di mostro mentre ero a scuola. Con grande dispiacere delle mie maestre che erano suore, ma Godzilla rappresentava il mio spirito animale."

Dall’universo della Marvel arriva invece "X-Men: Dark Phoenix", il nuovo film scritto e diretto da Simon Kinberg che vede come protagonisti i personaggi ispirati alla saga di Fenice Nera.

“Sembra di aver preso parte a un grande viaggio. racconta l’attore protagonista, Michael Fassbender. Ho lavorato con persone fantastiche, è nata una sorta di famiglia, per me è stato davvero un grande onore.” “Non ho mai pensato al futuro di “X-Men”- ci spiega il regista. “ Pensavo a questo film ancora prima di farlo per la Disney. Doveva essere solo il culmine della famosa saga.” La pellicola sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 6 giugno. Con un finale, si mormora, davvero esilatante e insolito.