Il sequel della favola d'amore tra Harry e Meghan

C'era una volta la favola: il principe, la sua prescelta, il sogno di una vita a Palazzo. Niente di inedito, addirittura un sequel, seconda puntata di una possibile saga cinematografica, protagonisti Harry e Meghan Markle.

Dopo il film sul loro matrimonio, i Sussexes sono di nuovo al centro di una fiction dal titolo "Harry and Meghan: Becoming Royal". Grande emozione per l'attrice protagonista, Tiffany Smith: "Penso che sia qualcosa di cui la gente parla così tanto: parlano del loro amore, di come sono dolci e amorevoli. Per l'attenzione nei loro confronti, è stato davvero importante per me girare questo film. Ho fatto un sacco di ricerche prima e poi ho avuto un grande coach di recitazione, un po' come si lavorava un tempo prima di andare sul set".

Il principe Harry e l'attrice americana Meghan Markle si sono sposati l'anno scorso a maggio: il secondo film vira sul family drama di Meghan e di suo padre, Thomas Markle, protagonista delle pagine dei tabloid prima del matrimonio reale. A vestire i panni del duca e della duchessa sono Tiffany Smith, davvero somigliante, e Charlie Field.

"Nella mia famiglia, ogni Natale, è un grande evento per mia nonna - racconta Field - guardiamo e ascoltiamo insieme il discorso della Regina e questo è diventato un po' un rito da fare con lei. Pensate che tutti i matrimoni nella famiglia reale sono stati un vero e proprio affare a casa. Ricordo che, per l'occasione, prendevamo giorni di ferie. Abbiamo festeggiato davvero anche per Harry e Meghan".

Per aiutare Tiffany Smith e Charlie Field a conoscersi meglio, i produttori di "Royal Romance" hanno deciso di lasciarli in una 'escape room', una camera chiusa finalizzata alla costruzione del team building, prima dell'inizio delle riprese a Vancouver. Il regista di "Harry and Meghan: Becoming Royal" è Menhaj Huda, originario del Bangladesh, ma cresciuto nel Regno Unito, a Londra.