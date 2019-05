Il grande António Zambujo a Lione per presentare il suo ultimo album

António Zambujo è cresciuto ascoltando e suonando il Fado, musica popolare portoghese ormai entrata a far parte del patrimonio umanitario immateriale dell'Unesco, che nelle sue tournée mondiali fa conoscere e apprezzare.

Nel suo ultimo album, "Do Avesso", Zambujo canta con Mon Laferte il cileno vincitrice del Grammy

"È una grande cantante, ho amato moltissimo la sua voce e ho pensato che si adattasse perfettamente a Madera de Deriva".

Il brano è stato scritto dall'uruguaiano Jorge Drexler ; non è la prima volta che Zambujo canta in spagnolo.

"Ho sempre apprezzato le lingue neolatine, soprattutto portoghese e spagnolo, avevo già registrato anche in francese, una canzone di Serge Gainsbourg, mi piace molto anche l'italiano, anche se non ho mi sono ancora cimentato ho già cantato alcune canzoni classiche italiane in compagnia di amici., mi piace esplorare le sonorità delle altre lingue. La nostra in modo particolare si adegua al canto".

Zambujo ha suonato qualche giorno fa all'Opera di Lyon. Il concerto si è concluso con una standing ovation.

"La musica è un linguaggio universale, e la gente apprezza quanto le viene offerto. Spero che resti così anche in futuro".

António Zambujo inizia questa settimana un tour in America Latina. Dal 21 giugno sarà di nuovo in Europa.