Firenze, furgone danneggia colonna del Corridoio Vasariano

Multa da 378 euro e 12 punti in meno sulla patente: sono le sanzioni a carico dell’uomo che giovedì mattina, a Firenze, ha colpito col suo furgone, dopo una consegna di merce in centro, una colonna del Corridoio Vasariano, causando un danno da "decine di migliaia di euro", come sottolineato dal direttore degli Uffizi, Eike Schimdt.

Alla guida del mezzo un 50enne, residente nel napoletano, che adesso rischia di dover rispondere anche in tribunale dell’accaduto. La scena, ripresa dalle telecamere di sorveglianza, mostra il furgone fare inversione vietata, urtare il pilastro e poi proseguire la marcia. Schimdt auspica almeno che l’incidente porti a rivedere il tipo di mezzi autorizzati e entrare nella Ztl.