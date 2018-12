Biathlon: Italia rosa vince a Hochfilzen

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - La staffetta femminile azzurra del biathlon ha vinto la gara di coppa del mondo di Hochfilzen, in Austria. Il quartetto dell'Italia, formato da Lisa Vittozzi, Alexia Runggaldier, Dorothea Wierer e Federica Sanfilippo ha preceduto la Svezia e la Francia. Già nelle gare individuali le azzurre avevano dimostrato di avere la squadra più forte al di là dei podi di Wierer e dei piazzamenti di Vittozzi. La staffetta lo ha confermato: solo tre errori al tiro (record di giornata), miglior range time complessivo, quarta prestazione sugli sci. Il prossimo appuntamento con la Coppa del mondo è a Nove Mesto, dove sono in programma solo gare individuali.

euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un periodo limitato.