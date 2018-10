Sci: allenamento azzurre in Valtellina

(ANSA) - PASSO STELVIO (SONDRIO), 14 OTT - Sulle piste del ghiacciaio dello Stelvio, in Alta Valtellina, ancora innevate, allenamento in comune per le squadre azzurre della velocità e delle discipline tecniche di Coppa del mondo femminile di sci alpino, che si ritrovano per la prima volta in pista sulle Alpi della Lombardia dopo la trasferta argentina. La sede è fissata al Passo dello Stelvio martedì e mercoledì prossimi con Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Karoline Pichler, Chiara Costazza, le sorelle valtellinesi Elena e Irene Curtoni, Roberta Midali, Martina Peterlini, Vivien Insam, Francesca Marsaglia, Johanna Schnarf, Nicol Delago, Laura Pirovano e Nadia Fanchini. Presenti anche il capo allenatore Matteo Guadagnini, gli allenatori responsabili Gianluca Rulfi, Luca Liore e i tecnici Fabrizio Martin, Paolo De Florian, Damiano Scolari ed Ettore Mosca.