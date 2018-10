Salvini vs i mercati

Non indietreggia di un passo Matteo Salvini che di fronte alle minacce delle agenzie di rating e dell'Unione Europea continua a mantenere fermo il timone della politica economica del suo governo. Anche il Fondo Monetario internazionale però ha richiamatop Roma affermando che urgono riforme e che l'esecutivo non dovrebbe abbandonare qual cammino di risanamento dei conti intrapreso da qualche anno. Non solo. Lo Fmi avverte anche che ci potrebbe essere un effetto domino e che i conti fuircontrollo italiani potrebbero provocare una crisi nell'area euro. Bruxelles chiede ad esempio di mantenere la legge Fornero sul lavoro, ma Salvini da Lione in Francia ha detto: "Più gente mi dice che non posso toccare la legge Fornero più mi viene voglia di cambiarla. La gente in Europa con cui ho parlato oggi aspetta solo che l'Italia torni a correre, cosa che non ha fatto negli ultimi anni".