Anatra alla pechinese, declinata in 400 ricette!

Dalla tavola dell'Imperatore a quella di tutti

PECHINO (CINA) - L'Anatra alla Pechinese era una prelibatezza riservata alla famiglia dell'Imperatore cinese, ma ora è un piatto popolare, e non solo in Cina.

La ricetta di questo ristorante, fondato nel 1864 durante la dinastia Qing, è famosa in tutto il mondo. Il nome del ristorante Quanjude significa letteralmente: "perfezione, unione e virtù suprema".

"Tutti i clienti che vengono in questo ristorante ricevono un certificato di autenticità come questo, con il numero dell'anatra che stanno per gustare", spiega la nostra inviata a Pechino, Aurora Vélez.

Anatra tostata

Per farlo sembrare succosa, croccante e rossa all'esterno, l'anatra viene tostata per 50 minuti in un forno aperto, alimentato da tronchi di albicocca e pera, che emettono poco fumo e danno all'anatra un sapore aromatico.

"La parte più importante è la tostatura nel forno", spiega la marketing manager del Quanjude, Gu Hong. "Da un'anatra si possono ottenere 90 fette. Un modo tradizionale di mangiarla è all'interno di una frittella, con porri e salsa".

Dell'anatra non si butta via niente

Lo chef deve avere l'esperienza per valutare la temperatura del forno. Deve anche controllare il legno nel forno.

Ci sono due modi per cucinarlo: in un forno chiuso o in un forno aperto, come fanno nel ristorante Quanjude, ormai diventato una catena internazionale - presente in Cina, a Taiwan, Hong Kong, a Toronto (Canada) e a Melbourne (Australia) - famoso per il suo "Peking Roast Duck" (Anatra tostata alla Pechinese).

In caso di cottura a forno aperto, la fiamma dev'essere più alta. L'anatra ha bisogno di 50 minuti per essere cucinata. Anni fa veniva affettata addirittura in 108 fette, al giorno d'oggi "solo" 90. Dell'anatra, non si butta via niente.

Un altro modo tradizionale di mangiarla - oltre alla frittella con porri e salsa di pomodoro - è mettere 3 o 4 fette di anatra in un pancake con verdure e salse varie.

Nei ristoranti Quanjude, l'Anatra alla Pechinese viene servita in 400 modi diversi: ce n'è per tutti i gusti!

Backstage "gastronomico"

Nel dietro le quinte del reportage da Pechino, la nostra giornalista Aurora Vélez confessa: "L'Anatra alla Pechinese è buonissima! C'è addirittura un modo di gustarla con lo zucchero: fantastica!".

Ed un po' di backstage del reportage "gastronomico"...