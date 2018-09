Valtonyc libero: il Belgio dice ancora una volta no alla giustizia di Madrid

Il giudice sostiene che nel caso non sussiste la "doppia incriminazione", ossia che i crimini per i quali Valtónyc è stato condannato in Spagna non esistono nell'ordinamento giuridico belga.

"Significa che qui in Belgio la libertà di parola è tutelata, mentre in Spagna non lo è. Il verdetto del giudice è molto positivo: per quanto riguarda gli insulti alla Corona, per esempio, afferma che deve essere esposta alle critiche", afferma ai microfoni di euronews.

Valtonyc era stato condannato a tre anni e mezzo di prigione per aver insultato la famiglia reale e averle rivolto delle minacce, ma anche per istigazione al terrorismo.

Questa sentenza è una nuova battuta d'arresto per la giustizia spagnola, come ha spiegato il suo avvocato, Simon Bekaert.

"Penso che mandi un messaggio a Madrid e al sistema di giustizia spagnolo, che deve smettere di abusare del mandato d'arresto europeo. E' uno strumento molto buono in quanto tale, ma non è indicato per casi come questo e non è fatto per permettere alla Spagna di perseguire le persone solo per la loro opinione".

Valtónyc celebra questo verdetto come una vittoria, ma vuole andare oltre. Ed è per questo che porterà la sentenza spagnola davanti alla corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo.