La primavera di Naeem Khan

Moderna e anticonvenzionale. Come il suo marchio. Lo stilista Naeem Khan presenta a New York la sua nuova collezione “Spring”. Una donna femminile, sensuale ma sempre solare. Come i colori della primavera. Sulla passerella il designer torna a farci rivivere i suoi primi anni nella Grande Mela, quando da giovane immigrato dall'India era solo un apprendista, con un sogno: far sognare tramite gli abiti.

“La primavera è sempre stata un'ispirazione per me, fin da quando ero giovane. Erano gli anni ’70. Di quegli anni ho ripreso l’eleganza di John Kennedy o la follia dello Studio 54,” ha raccontato lo stilista.