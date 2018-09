La Svezia va alle urne guardando a destra

I riflettori sono tutti puntati su Jimmie Åkesson, 39 anni, leader dell’ultradestra antieuropeista e anti migranti che adesso potrebbe emergere in modo netto nel panorama parlamentare.

Le origini dell'ultradestra

La sua militanza in Sverigedemokraterna (Sd), Svezia democratica, risale al 1995, 7 anni dopo la nascita del partito sulle ceneri di vecchie formazioni neonaziste. Oggi i suoi proclami sono per la salvaguardia nazionale. " La Svezia ha bisogno di respiro - sostiene - abbiamo bisogno di politiche d'immigrazione attente e responsabili. Sapete, c'è una sola garanzia per un'immigrazione ridotta e responsabile in Svezia".

La socialdemocrazia col fiato corto

In aperto contrasto con la retorica politica del'ultradestra c'è Mohamed Nuur, un candidato socialdemocratico che è un immigrato dalla Somalia.

Mohamed Nuur: Secondo me , Åkesson prefigura una Svezia che non è nel nostro futuro. Il suo messaggio è antistorico. Dice che gli immigrati non sono i benvenuti in Svezia, mentre questo paese ha accolto molti immigrati, la Svezia è molto rispettata in tutto il mondo per la sua accoglienza inoltre gli immigrati hanno costruito questo paese".

In realtà il recente incremento della criminalità in diverse città svedesi oltre all'attacco terroristico del 2017 a Stoccolma hanno dato ossigeno alla destra destinata comunque ad avere maggiore rilevanza.

Uno scenario inconsueto

Mai così incerta e polarizzata, la Svezia vota rivelando una crisi d'identità profonda quanto inaspettata. Perché la crescita economica prosegue stabile e il tasso di disoccupazione bassissimo a conferma di un sistema fino ad oggi capace di assorbire più migranti di tutti in Europa (in percentuale).

Gli exit poll saranno resi noti domenica sera alla chiusura dei seggi elettorali.