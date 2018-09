Lady Gaga, il tappeto rosso e la Principessa Camilla di Borbone

Lady Gaga ce l'ha fatta a coronare il suo sogno di diventare attrice: lo ha detto poco prima di solcare il tappeto rosso, poco prima di presentare il suo "A star is born", "È nata una stella". E di stelle a Venezia in questo periodo ce ne sono tante, verrebbe quasi da dire troppe. L'emozione del tappeto rosso ce la siamo fatta raccontare dalla Principessa Camilla di Borbone e delle due Sicilie, poco prima che toccasse a lei e qualche ora dopo che lo percorresse la figlia. Abituata al luccichio delle teste coronate, ma forse non tanto alle stelle del cinema. E della musica, in questo caso. Di stelle, conferma la Principessa, a Venezia in questi giorni ce ne sono davvero tante, da far girare la testa. E c'è anche da esser fieri in quanto italiani, perché in questo momento Venezia è la capitale mondiale del cinema, osserva.