Frase choc di Papa Francesco su bimbi gay

Stanno scatenando una feroce polemica alcune dichiarazioni fatte da Papa Francesco, nel corso della consueta Conferenza Stampa in volo dal ritorno dei suoi viaggi. Il Santo Padre, interpellato sul rapporto tra genitori e figli gay, ha detto che se l’omosessualità si rivela quando si è piccoli, può servire l’intervento della psichiatria per approfondire i perché di questa, come l’ha definita lui, “inquietudine”. Poco prima il Pontefice aveva invitato le famiglie a non "cacciare" un figlio solo perché si dichiara gay.

Per Francesco è importante distinguere due tipi di manifestazione dell’omosessualità: la prima, quella che avviene quando si è piccoli e per cui si può richiedere l’assistenza di uno psichiatra per cercare le cause e «per vedere come sono le cose»; la seconda, quando si “manifesta” un po’ in là con l’eta, “dopo i vent’anni”.