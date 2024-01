Video. Usa: cane bloccato in uno specchio d'acqua ghiacciata, salvato

È un altro giorno di temperature brutalmente fredde in gran parte degli Stati Uniti e anche gli animali corrono seri rischi.

Guardate in questo video il salvataggio di un cane bloccato in uno specchio d'acqua ghiacciata.

Il distretto dei vigili del fuoco di North Davis ha risposto alla chiamata per soccorrere l'animale domestico.

Il servizio meteorologico nazionale ha dichiarato che circa 150 milioni di americani sono sotto un'allerta o un avviso per freddo e vento pericolosi, poiché una massa d'aria artica si sta riversando a sud e a est attraverso gli Stati Uniti.