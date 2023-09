Migliaia di migranti alla frontiera Messico-Usa, sospesi i treni merci: troppi rischi

Centinaia di migranti sono arrivati ​​giovedì al confine meridionale degli Stati Uniti, ad un passo dalla frontiera con il Messico.

Aumenta così a dismisura il numero dei migranti che tentato di entrare negli Usa, costringendo le autorità americane a chiudere diversi valichi di frontiera.

Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale ha ampliato le strutture di detenzione alla frontiera, passando da 3.250 persone a quasi 23.000, e ha esteso la sorveglianza a livello nazionale per le famiglie in attesa dei controlli iniziali per la richiesta di asilo.

Stanno, inoltre, per arrivare circa 800 militari, che si aggiungono ai 2.500 della Guardia Nazionale, già presenti al confine con il Messico.

All’inizio di questa settimana, un operatore ferroviario messicano, Ferromex, ha annunciato che avrebbe sospeso temporaneamente i treni che circolano nella parte settentrionale del Paese, a causa dei rischi che i tanti migranti corrono salendo a bordo dei vagoni merci.

Ferromex ha ordinato lo stop a 60 treni che trasportavano merci dichiarando "una mezza dozzina" di incidenti causati da migranti saliti su vagoni merci, il che spiega anche un "aumento significativo del numero di migranti negli ultimi giorni".

Nonostante la sospensione dei treni, alcuni migranti nella città messicana di Juarez, vicino a El Paso, in Texas, sarebbero arrivati ​​appollaiati sul treno.