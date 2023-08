Bulgaria, il festival degli aquiloni segue la rotta migratoria degli uccelli

Aquiloni colorati volteggiano nei cieli sopra la costa bulgara del Mar Nero.

Per l'undicesimo anno, gli organizzatori dell'evento, che durerà fino ai primi giorni di settembre, intendono riunire i maestri produttori di aquiloni provenienti da diversi Paesi per esporre le loro creazioni in diverse località.

Martin Karnolsky, appassionato di aquiloni, dice che è un hobby impegnativo: “Senza dubbio, questo hobby richiede tenacia e abilità, dicono che far volare un aquilone sia come andare in bicicletta.

Per me è più difficile, la formula è esercizio e vento".

Il festival segue i percorsi migratori degli uccelli lungo la costa del Mar Nero: l'intera costa fa parte della rotta migratoria degli uccelli nord-sud conosciuta come 'Via Pontica' e gli organizzatori stanno sensibilizzando sulla protezione delle specie di uccelli in via di estinzione e sulla conservazione della natura.